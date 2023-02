Berlin - Die Eisbären Berlin haben ihre Aufholjagd im Rennen um die Playoff-Plätze der Deutschen Eishockey Liga (DEL) fortgesetzt. Am Sonntagabend gewann der amtierende Meister gegen den ERC Ingolstadt mit 5:1 (2:0, 1:1, 2:0) und hat nach dem zweiten Sieg hintereinander nur noch drei Punkte Rückstand auf Platz zehn. Leonhard Pföderl, Marcel Noebels, Manuel Wiederer, Zach Boychuk und Yannick Veilleux sorgten mit ihren Toren für den verdienten Erfolg.

Vor 12.992 Zuschauern in der Arena am Ostbahnhof lieferten sich beide Teams von Beginn an ein intensives, temporeiches Duell. Die Hausherren gingen mit etwas Glück in Führung: Pföderls Schuss aus spitzem Winkel ließ Ingolstadts Goalie Kevin Reich über die Linie rutschen. Noebels baute den Vorsprung mit einem verwandelten Penalty noch vor der ersten Pause aus.

Die Gäste konnten im zweiten Drittel durch ein Tor von Marko Friedrich verkürzen, doch nur wenig später stellte Wiederer den alten Abstand wieder her. Auch im Schlussabschnitt nutzten die Hauptstädter ihre Chancen konsequent: Boychuk traf nach einem Konter. Danach geriet der Erfolg dank einer konzentrierten Teamleistung und einiger starker Paraden von Goalie Tobias Ancicka nicht mehr ernsthaft in Gefahr. Veilleux gelang schließlich sogar noch der fünfte Treffer.