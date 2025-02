Die Hauptstädter bauen dank einer starken Vorstellung ihre Heimserie in der DEL aus. Großen Anteil am souveränen Erfolg hat Rückkehrer Wiederer.

Berlin - Die Eisbären Berlin haben in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) das vierte Heimspiel in Folge gewonnen und den zweiten Tabellenplatz gefestigt. Am Freitagabend gewann der deutsche Meister gegen die Augsburger Panther mit 5:0 (1:0, 3:0, 1:0). Manuel Wiederer erzielte bei seinem Comeback nach vierwöchiger Verletzungspause zwei Tore, außerdem trafen Leonhard Pföderl, Ty Ronning und Zach Boychuk für die in allen Belangen überlegenen Hauptstädter. Goalie Jake Hildebrand blieb zum ersten Mal in der laufenden Saison ohne Gegentreffer.

Die 14.200 Zuschauer in der ausverkauften Arena am Ostbahnhof sahen einen Blitzstart der Hausherren. Pföderl traf in der zweiten Spielminute. Danach blieben die Berliner hoch überlegen, scheiterten aber immer wieder am starken Augsburger Torhüter Strauss Mann.

Wiederer trifft bei seinem Comeback doppelt

Erst im zweiten Drittel konnten die Gastgeber ihren Vorsprung ausbauen. Wiederer verwertete eine Vorlage von Yannick Veilleux (26.). Danach stellten die Berliner ihre derzeitige Stärke im Powerplay unter Beweis: Ronning (30.) und erneut Wiederer (36.) trafen jeweils in Überzahl.

Im Schlussabschnitt stand Markus Keller anstelle von Mann im Tor der Augsburger. Der Routinier konnte aber nicht verhindern, dass Boychuk den fünften Treffer der Hausherren erzielte (56.).