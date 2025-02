Berlin - Die Eisbären Berlin haben sich mit einem Kantersieg aus der Länderspielpause der Deutschen Eishockey Liga (DEL) zurückgemeldet. Am Mittwochabend gewann der deutsche Meister gegen die Düsseldorfer EG mit 10:2 (4:0, 4:2, 2:0) und festigte damit den zweiten Tabellenplatz. Ty Ronning und Frederik Tiffels erzielten jeweils zwei Tore. Außerdem trafen Liam Kirk, Eric Hördler, Korbinian Geibel, Lean Bergmann, Marcel Noebels und Leonhard Pföderl für die in allen Belangen überlegenen Berliner.

Vor 12.539 Zuschauern in der Arena am Ostbahnhof gelang den Gastgebern ein Blitzstart: Ronning traf nach 34 Sekunden. Danach spielten die Berliner phasenweise furios. In der achten Minute baute Kirk im ersten Powerplay der Eisbären den Vorsprung aus. Kurz darauf schloss Hördler einen Alleingang erfolgreich ab (12.), nur 24 Sekunden später erhöhte Tiffels.

Die Hauptstädter sind von Beginn an hoch überlegen

Auch nach der ersten Pause blieben die Gastgeber dominant und zogen durch Tore von Geibel (23.), Bergmann (27.) und Noebels (33.) auf 7:0 davon, ehe Alexander Blank den ersten Treffer der Düsseldorfer erzielte (35.). Ronning stellte umgehend den alten Abstand wieder her (36.), ehe Laurin Braun für die Gäste (38.) verkürzte.

Im Schlussabschnitt hielten die Berliner trotz des klaren Vorsprungs das Tempo hoch, Pföderl (52.) und erneut Tiffels (57.) sorgten für ein zweistelliges Ergebnis.