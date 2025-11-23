Der deutsche Meister setzt sich trotz eines frühen Rückstands im DEL-Spitzenspiel durch. Entscheidenden Anteil am Erfolg gegen den Tabellenführer hat Angreifer Liam Kirk mit einem Hattrick.

Straubing - Die Eisbären Berlin haben das Spitzenspiel der Deutschen Eishockey Liga (DEL) gegen die Straubing Tigers gewonnen. Der deutsche Meister gewann beim Tabellenführer mit 4:2 (1:1, 1:0, 2:1). Liam Kirk steuerte drei Tore zum insgesamt verdienten Auswärtserfolg bei, außerdem traf Mitchell Reinke für die Hauptstädter.

Vor 5.635 Zuschauern im ausverkauften Eisstadion am Pulverturm gelang den Hausherren ein Blitzstart. Tyler Madden schloss bereits in der zweiten Minute einen Alleingang erfolgreich ab. Die Berliner taten sich anfangs schwer, klare Chancen herauszuspielen. Erst Kirk traf nach einer energischen Einzelaktion zum Ausgleich (13.).

Liam Kirk erzielt drei Tore

Kurz nach der ersten Pause stand der Brite erneut im Mittelpunkt: Mit seinem zweiten Tor sorgte er für die Führung der Gäste (22.). Beide Teams erspielten sich danach einige gute Gelegenheiten, der nächste Treffer fiel aber erst im Schlussabschnitt: Reinke baute den Vorsprung der Berliner mit einem präzisen Distanzschuss aus (44.).

Kirk komplettierte mit einem Überzahltor seinen Dreierpack (52.). Nicolas Beaudin brachte die Gastgeber noch einmal heran (54.), doch die Eisbären verteidigten in den verbleibenden Minuten konzentriert.