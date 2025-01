Die Hauptstädter setzen ihre Erfolgsserie in der DEL auch nach dem Jahreswechsel fort und rücken näher an den Tabellenführer Ingolstadt heran. Gegen Iserlohn tun sie sich aber lange schwer.

Berlin - Die Eisbären Berlin haben in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) den vierten Sieg in Folge gefeiert. Im ersten Spiel des neuen Jahres gewann der deutsche Meister gegen die Iserlohn Roosters nach einem 0:2-Rückstand noch mit 3:2 (0:2, 2:0, 1:0) und verkürzte damit seinen Rückstand auf Spitzenreiter Ingolstadt auf zwei Punkte. Liam Kirk steuerte zwei Tore zum mühsamen Heimerfolg bei, außerdem traf Gabriel Fontaine für den Tabellenzweiten.

Vor 14.200 Zuschauern in der ausverkauften Arena am Ostbahnhof waren die Hausherren zu Beginn überlegen, wurden vor dem gegnerischen Tor aber nur selten gefährlich. So gingen die bis dahin weitgehend harmlosen Gäste in der 16. Minute in Führung: Taro Jentzsch nutzte eine Unachtsamkeit der Berliner Hintermannschaft. Tyler Boland baute den Vorsprung im ersten Powerplay der Iserlohner aus (19.).

Angreifer Liam Kirk gelingt ein Doppelpack

Auch im zweiten Drittel taten sich die Gastgeber lange schwer, profitierten aber schließlich von Zeitstrafen gegen die Sauerländer. Kirk erzielte den Anschlusstreffer, als die Berliner in doppelter Überzahl spielten (35.). Fontaine traf wenig später zum Ausgleich (39.).

Nur 34 Sekunden nach dem Beginn des Schlussabschnitts sorgte Kirk mit seinem zweiten Tor für die erstmalige Führung der Eisbären, die den knappen Erfolg mit einigem Glück über die Zeit brachten.