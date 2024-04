Nach drei Siegen in Serie stehen die Eisbären Berlin vor ihrem zehnten Titel in der Deutschen Eishockey Liga. Die erste Chance hat der Hauptstadt-Club am Freitag.

Bremerhaven - Die Eisbären Berlin haben an diesem Freitag (19.30 Uhr) in Bremerhaven die erste Chance, Meister in der Deutschen Eishockey Liga zu werden. Der Club aus der Hauptstadt führt in der Serie Best-of-seven gegen die Fischtown Pinguins mit 3:1. Dem Rekordmeister fehlt nur noch ein Erfolg für den zehnten DEL-Titel. Für Gegner Bremerhaven würde dagegen ein kleines Eishockey-Märchen enden. Der Verein aus der Seestadt steht zum ersten Mal in einer Finalserie.

Die Pinguins gingen durch ein 4:2 im ersten Aufeinandertreffen in Führung. Danach folgten drei Berliner Siege nacheinander. Am Dienstag erspielten sich die Eisbären durch einen 4:1-Erfolg in der heimischen Arena die erste Möglichkeit auf den Titel.