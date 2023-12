Merseburg - Mit zwei Tagen Verspätung ist in Merseburg die Eisbahn eröffnet worden, nachdem kurz vor dem Start das darüber aufgespannte Zelt eingestürzt war. Man sei sehr froh, dass die Eröffnung ohne Dach jetzt so schnell geklappt habe, sagte eine Sprecherin der Stadtwerke am Sonntag. Mehr als 100 Besucher hätten die Eisfläche zum Ersten Advent gestürmt. Auch Bob-Olympiasieger Thorsten Margis habe an der Eröffnung teilgenommen. Am Donnerstag war das Zelt über der Eisfläche aus bislang unbekannter Ursache eingestürzt.