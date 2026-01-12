Glatteis macht mancherorts Mülltouren unmöglich: Bürgerinnen und Bürger sollen Abfälle bis zum nächsten regulären Abholtag auf dem Grundstück lagern. Zusatzsäcke sind kostenlos erlaubt.

Hannover - Die Wetterlage hat in Teilen Niedersachsens die Müllabfuhr gestoppt. Betroffen sind unter anderem die Region Hannover, die Landkreise Göttingen und Leer sowie Braunschweig und Wilhelmshaven. Aufgrund von akutem Glatteis sei die Sammlung auf einigen Touren unterbrochen worden, teilte eine Sprecherin des Zweckverbandes Abfallwirtschaft Region Hannover (aha) mit. Dies betreffe vor allem das Umland von Hannover. Der Regen gefriere sofort auf Fahrbahnen und Fahrzeugen. Aus Sicherheitsgründen pausieren daher die Touren, bis sich die Wetterlage entspanne. Die Stadt Hannover sei nicht betroffen.

Aufgrund der extremen personellen und logistischen Belastung durch den parallelen Winterdienst-Einsatz können ausgefallene Touren nicht nachgeholt werden, wie aha mitteilte. Der Zweckverband geht jedoch davon aus, dass bei den höheren Temperaturen in den nächsten zwei Wochen alle Rückstände während des Regelbetriebs abgefahren werden können.

Auch Landkreis Leer stoppt Müllabfuhr

Bürgerinnen und Bürger werden gebeten, ihre Abfälle bis zum nächsten planmäßigen Abholtag auf dem eigenen Grundstück zwischenzulagern. Zusätzliche reißfeste Müllsäcke neben den Tonnen werden in angemessenem Rahmen kostenlos mitgenommen.

Auch in Braunschweig wurde wegen des einsetzenden Eisregens die Abfallentsorgung eingestellt. Im Landkreis Leer starteten die Müllfahrzeuge nicht zu ihrer Tour. Der Einsatz sei zu gefährlich für die Mitarbeitenden, gerade in den sehr glatten Nebenstraßen, teilte der dortige Abfallwirtschaftsbetrieb mit. Der Landkreis Göttingen meldet Einschränkungen bei der Leerung der Abfallbehälter sowie bei der Sperrmüllabfuhr. In Wilhelmshaven wird in den kommenden beiden Tagen kein Bioabfall eingesammelt, um die personellen Kapazitäten zu bündeln und die Restabfallsammlung sicherzustellen.