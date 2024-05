Magdeburg - Im Zuge des Genehmigungsverfahrens für die geplante Chip-Fabrik von Intel in Magdeburg werden ab Mittwoch (10.00 Uhr) Einwendungen gegen den Bau erörtert. Beim Landesverwaltungsamt waren nach der öffentlichen Auslegung der Planungsunterlagen 13 Einwendungen eingegangen. Bedenken meldeten nach Angaben des Verwaltungsamtes unter anderem Verbände an wie Nabu und BUND, die Gemeinde Burgstall und eine Bürgerinitiative. Im Wesentlichen gehe es um die Themen Wasserversorgung und -entsorgung, Flächenversiegelung, Artenschutz und Boden. Die Einwendungen werden öffentlich in Magdeburg erörtert.