Eintrachts Schiele: „Werden unser Herz auf dem Rasen lassen“

Braunschweig - Fußball-Zweitligist Eintracht Braunschweig will im DFB-Pokal mit einem leidenschaftlichen Auftritt und der Kraft des Publikums dem routinierten Erstligisten Hertha BSC Berlin Probleme bereiten. „Im Pokal sucht jeder seine Chance. Wir werden auf jeden Fall unser Herz auf dem Rasen lassen“, sagte Trainer Michael Schiele vor der Begegnung in der ersten Runde des Wettbewerbs am Sonntag (18.00 Uhr/Sky). Für Schiele sei ein Überraschungserfolg nur gemeinsam vorstellbar: „Wir wollen die Fans mitnehmen und hoffen darauf, dass die Fans uns mitnehmen. Dann ist hier vieles möglich.“

Den Gegner aus der Bundesliga und Relegationsteilnehmer der vergangenen Saison lobte er als „erfahrenes und spielstarkes Team“. Mit dem neuen Trainer Sandro Schwarz stellt Schiele sich auf eine andere Herangehensweise ein. „Mit dem neuen System wollen sie jetzt durchstarten. Sie stehen kompakt, wollen aber auch sicher viel den Ball haben.“

Die Eintracht hofft auf eine Pokalüberraschung. Zuletzt war ihnen das gegen die Berliner jeweils als Außenseiter 2004 in der 2. Runde (3:2) und 2020 in der ersten Runde (5:4) gelungen. 2018 unterlagen die Braunschweiger im Erstrundenduell mit 1:2.