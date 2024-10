Frankfurt/Main - Omar Marmoush durfte sich nach seinem Doppelpack beim 3:3 zwischen Eintracht Frankfurt und Bayern München im Topspiel der Fußball-Bundesliga als Gewinner fühlen. Selbst vom Rekordmeister gab es anerkennende Worte für den Gala-Auftritt des Offensivspielers der Hessen, der das Torjägerduell mit Münchens Starstürmer Harry Kane klar für sich entschied und die Torjägerliste mit nun acht Treffern deutlich anführt.

„Frankfurt hat mit Marmoush einen Unterschiedsspieler in seinen Reihen. Er ist in einer überragenden Form und hat vor dem Tor einen Killerinstinkt“, lobte sogar Münchens Sportvorstand Max Eberl. Auch Bayern-Trainer Vincent Kompany zeigte sich angetan von der Klasse des 25-Jährigen: „Marmoush hat große Qualitäten. Natürlich wollten wir etwas dagegen unternehmen, aber solche Spieler wissen, was sie machen müssen und nutzen ihre Momente.“

Marmoush macht nächsten Entwicklungsschritt

Der im Sommer 2023 vom VfL Wolfsburg ablösefrei an den Main gewechselte Angreifer erweist sich für die Eintracht zunehmend als Glücksgriff. Schon in der Vorsaison erzielte Marmoush 17 Pflichtspieltreffer für die Frankfurter, zwölf davon in der Bundesliga. Diese Marke dürfte er in dieser Spielzeit locker toppen.

Ein Erfolgsgeheimnis dürfte der Wohlfühlfaktor sein. „Es macht sehr viel Spaß. Wir sind wie eine Familie. Wir feiern alle gemeinsam als Mannschaft, auch die, die nicht gespielt haben“, sagte Marmoush nach dem Bayern-Spiel. Das war auch der Grund, weshalb der pfeilschnelle Angreifer der Eintracht im Sommer trotz einiger Angebote aus England die Treue hielt.

Mit seinen beiden Toren gegen den Tabellenführer dürfte Marmoush seinen Marktwert weiter gesteigert haben. Eintracht-Trainer Dino Toppmöller gibt sich daher keinen Illusionen hin. „Es ist unglaublich, was er gerade auf den Platz bringt. Wenn er weiter so performt, ist klar, dass da andere Vereine auf der Matte stehen werden“, prophezeite der 43-Jährige.

Krösche adelt den Stürmer

Vorerst dürfen sich die Frankfurter aber noch an ihrem Topstürmer, dessen Vertrag bis zum Sommer 2027 gilt, erfreuen. „Omar hat momentan die nötige Fokussierung und Zielstrebigkeit vor dem Tor“, stellte Sportvorstand Markus Krösche zufrieden fest und bekräftigte: „Er ist derzeit einer der besten Stürmer in der Bundesliga. Das freut uns natürlich.“