Wie schon in der vergangenen Spielzeit müssen die Fußballerinnen von Eintracht Frankfurt in der Champions-League-Qualifikation ran. Nun steht der erste Gegner fest.

Eintracht-Frauen in Champions-League-Quali gegen Sporting

Die Fußballerinnen von Eintracht Frankfurt und Trainer Niko Arnautis müssen auf dem Weg in die Champions League Sporting Lissabon besiegen.

Nyon - Die Fußballerinnen von Eintracht Frankfurt treffen in der ersten Qualifikationsrunde für die Gruppenphase der Champions League auf den portugiesischen Club Sporting Lissabon. Das ergab die Auslosung in Nyon.

Bei einem Sieg spielt der Dritte der vergangenen Bundesliga-Saison in dem Miniturnier gegen den Gewinner der Partie FC Minsk (Belarus) und Breidablik Kópavogur (Island) um den Einzug in die zweite Qualifikationsrunde. Dann steigt auch Vizemeister VfL Wolfsburg in den Wettbewerb ein. Meister FC Bayern München ist direkt für die im Oktober beginnende Gruppenphase gesetzt.

Spieltermine sind der 4. und 7. September. Der Gastgeber für das Miniturnier wird noch zwischen den vier Teilnehmern ermittelt. In der vergangenen Saison hatten sich die Frankfurterinnen ebenfalls durch die Qualifikation kämpfen müssen - und das mit Erfolg. In der Gruppenphase war für die Mannschaft von Trainer Niko Arnautis dann aber Endstation.