Frankfurt/Main - Eintracht Frankfurts Sportvorstand Markus Krösche traut Robin Koch künftig eine tragende Rolle in der Nationalmannschaft zu. „Für mich ist Robin momentan der beste Verteidiger, den wir in Deutschland haben. Die anderen müssen erst einmal an ihm vorbei“, sagte Krösche über den Abwehrchef des Fußball-Bundesligisten.

Koch hatte beim 3:1-Sieg der DFB-Auswahl in der WM-Qualifikation gegen Nordirland anstelle von Jonathan Tah von Beginn an gespielt und eine ordentliche Leistung abgeliefert. „Ich finde, er hat in den vergangenen Monaten noch einmal einen großen Sprung gemacht, was seine Persönlichkeit angeht. Deshalb ist er bei uns auch Kapitän“, sagte Krösche über Koch.

Der 29-jährige Koch, der 2023 vom englischen Premier-League-Club Leeds United zu den Hessen gewechselt war, absolvierte bisher 15 Länderspiele und hofft auf eine Teilnahme an der Weltmeisterschaft 2026. Für die Eintracht war Koch bisher 88 Mal im Einsatz.