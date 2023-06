Johan Gómez vom FSV Zwickau schaut in die Kamera.

Braunschweig - Eintracht Braunschweig hat Offensivspieler Johan Gómez vom Drittliga-Absteiger FSV Zwickau verpflichtet. Der 21 Jahre alte US-Amerikaner erhält nach Angaben des Fußball-Zweitligisten vom Dienstag einen Zweijahresvertrag. In der vergangenen Saison kam Gómez in 35 Ligapartien zum Einsatz, in denen er für Zwickau sechs Treffer erzielte.

„Johan hat sich in den vergangenen zwei Jahren sehr gut entwickelt und soll bei uns den nächsten Schritt machen“, sagte Braunschweigs Geschäftsführer Peter Vollmann. „Er ist in der Offensive flexibel einsetzbar und erweitert damit unsere Optionen im Angriff.“ Erst am Wochenende hatten die Braunschweiger Jens Härtel als neuen Trainer präsentiert.