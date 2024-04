An der Fassade des Wohnhauses in Schöneberg sind große Risse aufgetreten.

Berlin - Ein Abschnitt der Grunewaldstraße in Berlin-Schöneberg ist weiter gesperrt, nachdem dort an der Fassade eines Wohnhauses große Risse festgestellt wurden. Das teilte die Berliner Polizei am Donnerstag auf Anfrage mit. Das Haus wurde am Mittwoch evakuiert, die Polizei sperrte die Grunewaldstraße zwischen Haupt- und Goltzstraße ab. Am frühen Donnerstagnachmittag bestand die Sperrung weiter.

Autofahrer müssen in dem Bereich mit Behinderungen rechnen. Nach Angaben der Feuerwehr vom Mittwochabend ist das Gebäude, das in der Grunewaldstraße auf Privatgelände steht, vom Einsturz bedroht. Die Suche nach den Ursachen für die Rissbildung werde fortgesetzt, sagte ein Sprecher des Hauseigentümers Heimstaden Germany am Donnerstag.

Bisher gebe es dazu noch keine Ergebnisse. Die Statiker seien Donnerstagnachmittag noch vor Ort gewesen. Die Mieter konnten am Mittwoch nicht in ihre Wohnungen zurück. Sie hätten bei Freunden oder Verwandten übernachtet, sagte der Heimstaden-Sprecher. Für sie gilt weiter, dass sie ihre Wohnungen vorerst nicht benutzen können. Mehrere Mieter hätten sich inzwischen gemeldet und um Hilfe bei der weiteren Unterbringung gebeten.