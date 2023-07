Hannover - Frühestens Anfang September will sich der Wahlprüfungsausschuss des niedersächsischen Landtags zu 15 Einsprüchen gegen die Landtagswahl 2022 positionieren. In einer öffentlichen Verhandlung am Mittwoch in Hannover betonte der Ausschussvorsitzende André Bock (CDU), man nehme die Einsprüche sehr ernst. Die Erfolgsaussichten der Einsprüche sind dennoch zweifelhaft.

Besondere Aufmerksamkeit erhält eine Anfechtung von zwei FDP-Politikern, die der AfD schwere Verstöße gegen das Wahlrecht vorwerfen und daher eine Wiederholung der Landtagswahl fordern. Die FDP hatte den Verbleib im Parlament bei der Wahl im Oktober verpasst.

Insbesondere werfen der frühere Landtagsabgeordnete Marco Genthe und sein Parteifreund Alexander Grafe der AfD vor, Kandidaten hätten Geld für aussichtsreiche Listenplätze gezahlt. Sie berufen sich dabei unter anderem auf den Ex-AfD-Abgeordneten Christopher Emden, der die AfD mittlerweile verlassen hat. Die Staatsanwaltschaft Osnabrück hatte zu den Vorwürfen ermittelt, das Verfahren aber eingestellt.

Die Ermittlungsunterlagen belegten jedoch, dass sechs aktuelle AfD-Abgeordnete insgesamt rund 16.000 Euro auf ein als „Kriegskasse“ bezeichnetes Privatkonto eines Mitglieds des AfD-Landesvorstands überwiesen hätten, sagte Genthe. Insgesamt seien dort mehr als 41.000 Euro mit AfD-Bezug eingezahlt worden. Das Geld sei dann auch zur Beeinflussung bei der AfD-Liste zur Landtagswahl verwendet worden.

Die AfD hat die Vorwürfe mehrfach zurückgewiesen. Bereits Ende November teilte AfD-Landeschef Frank Rinck mit, es gebe weder schwarze Kassen noch seien Listenplätze verkauft worden.

Landeswahlleiterin Ulrike Sachs wies die Darstellungen der FDP-Politiker am Mittwoch im Ausschuss ebenfalls zurück. Insbesondere sei der Vorwurf der Käuflichkeit von AfD-Listenplätzen nicht belegt.

Der Wahlprüfungsausschuss berät das weitere Vorgehen nun zunächst geheim weiter. Die abschließende Entscheidung über die Einsprüche fällt später der Landtag. Anschließend könnten die Einspruchsführer noch Beschwerde beim Staatsgerichtshof in Bückeburg einlegen.