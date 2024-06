Betreuung zu Hause statt in der Kita? In zahlreichen Berliner Kita-Eigenbetrieben wird am Donnerstag gestreikt. Verdi will unter anderem über die pädagogische Qualität verhandeln.

Berlin - Die Gewerkschaft Verdi hat mehr als 7500 Beschäftigte in Berliner Kitas für Donnerstag zum Warnstreik aufgerufen. Die Gewerkschaft will so den Senat dazu bewegen, in Tarifverhandlungen über einen Tarifvertrag zur pädagogischen Qualität und Entlastung der Beschäftigten einzusteigen. Nach Angaben von Verdi verweigert der Senat bislang Tarifverhandlungen zu diesen Themen.

Vom Warnstreik betroffen sind die Kita-Eigenbetriebe. Für 14.00 Uhr ist eine Streikkundgebung am Neptunbrunnen unweit des Roten Rathauses geplant. Die Situation in den Berliner Kitas ist am Donnerstag auch Thema im Ausschuss für Bildung, Jugend und Familie im Berliner Abgeordnetenhaus.