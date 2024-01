Berlin - Wegen technischer Probleme müssen Menschen in Berlin im neuen Jahr weiter mit Einschränkungen bei den Bürgerämtern rechnen. Erst voraussichtlich ab der nächsten Woche könnten die Behörden „wieder alle Dienstleistungen in gewohnter Weise und in vollem Umfang anbieten“, teilte die Senatskanzlei am Dienstag mit. Die Bürgerämter seien seit Dienstag wieder regulär geöffnet.

Vereinbarte Termine zur An-, Um- und Abmeldung des Wohnsitzes könnten Berlinerinnen und Berliner wahrnehmen. Alle anderen Termine am Dienstag hingegen müssten in die kommende Woche verschoben werden. Den Angaben zufolge könnten die meisten von diesen ab Mittwoch wieder stattfinden.

Grund für die Einschränkungen sind Datenbankprobleme beim berlinweiten IT-Dienstleistungszentrum (ITDZ). Das ITDZ hatte eine technische Fehlfunktion in einer Datenbank festgestellt, die zu Problemen bei den Bürgerämtern insbesondere im Bereich des Meldewesens führt.

Das Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten hatte die Bürgerämter am zweiten Weihnachtsfeiertag darüber in Kenntnis gesetzt, wie die Senatskanzlei mitgeteilt hatte. An der Behebung des Problems werde gearbeitet. Die Online-Buchung von Terminen sei davon nicht betroffen.