Bremen - Wegen der angespannten Hochwasser-Lage stehen Einsatzkräfte auch in Bremen weiter unter Druck. Etwa in Borgfeld seien Feuerwehr, Polizei und Hilfsorganisationen seit dem frühen Morgen des zweiten Weihnachtsfeiertages im Dauereinsatz, teilte das Innenressort am Donnerstagabend mit. Entlang der Wümme im Bereich Katrepel seien zahlreiche Häuser von Wasser umschlossen und ohne Strom. Die meisten Bewohnerinnen und Bewohner hätten dieses Gebiet verlassen.

Im Ortsteil Timmersloh stehe das Wasser an den Deichen. Straßen und Felder seien überschwemmt. Den Angaben der Innenbehörde nach mussten bereits mehrmals Maßnahmen zur Deichsicherung erfolgen.

Innensenator Ulrich Mäurer (SPD) sagte laut einer Mitteilung: „Die Sturmflut vor Weihnachten einbezogen besteht die gesamte Hochwasserlage jetzt schon seit einer Woche. Je länger so etwas dauert, umso kritischer wird es, weil gewaltige Wassermassen auf die aufgeweichten Deiche drücken.“ Es dürften keine Sturmflut und weiterer Dauerregen dazukommen. „Dann hätten wir ein massives Problem.“ Weiter hieß es vom Innenressort, die Hochwasserlage werde nach derzeitigen Prognosen noch viele Tage andauern.