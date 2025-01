Leipzig - Der Einsatz von Torhüter Peter Gulacsi im Bundesliga-Spitzenspiel an diesem Samstag gegen Bayer Leverkusen (15.30 Uhr/Sky) ist weiter fraglich. Auch wenn es dem Ungarn, der Probleme mit der Schulter hatte, besser gehe, möchte Cheftrainer Marco Rose das Abschlusstraining abwarten. „Pete ist da sehr offen und ehrlich. Er hat keine großen Wehwehchen, doch wir warten das Training ab“, sagte Rose, der zumindest Castello Lukeba wieder im Mannschaftstraining begrüßen durfte. Der Franzose wäre eine Option für Leverkusen.

Weiterhin pausieren muss Mittelfeldspieler Xaver Schlager. „Xaver ging es gestern besser, heute nicht, es bleibt diffus. Es ist nichts Dramatisches, wir arbeiten dran, Xaver arbeitet dran, wir geben ihm die Zeit und bleiben optimistisch“, meinte Rose zum österreichischen Nationalspieler, der wohl an einem Knochenödem leide.

Rose fordert „messerscharf“ zu sein

Gegen die Leverkusener fordert Rose „messerscharf zu sein“. Vielleicht muss sein Team „tief verteidigen“. Auch könne es ein Vorteil sein, „wenn es wilder wird und eine offene Partie wird“, meinte Rose und warnte vor dem Ex-Leipziger Patrik Schick.

„Wenn Patrik gesund ist, das wissen wir in Leipzig, dann trifft er. Er ist ein Boxstürmer, ein mitspielender Stürmer“, lobte Rose und spricht in Zusammenarbeit mit Topvorlagengeber Florian Wirtz von „zwei Spielern mit außergewöhnlichen Qualitäten.“ In seinen vergangenen acht Spielen erzielte Schick zwölf Tore. Sieben Treffer davon wurden von Nationalspieler Wirtz vorbereitet.