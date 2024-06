Erfurt - Die Sanierung eines Tanzsaals, die Sicherung eines alten Friedhofs und mehr: Für ihr Engagement beim Erhalt historischer Gebäude und Anlagen hat eine Fachjury wieder eine Reihe Organisationen und Privatleute für den Thüringischen Denkmalschutzpreis 2024 ausgewählt. Das teilte die Staatskanzlei zur offiziellen Preisverleihung am Donnerstag mit. Die Auszeichnungen sind insgesamt mit 40.000 Euro verbunden.

„Identitätsstifter, Touristenmagnet, Wirtschaftsfaktor, Klimaschützer: Unsere Denkmale sind wahre Multitalente“, sagte Kulturstaatssekretärin Tina Beer vor der Preisverleihung. Die für die Denkmale verantwortlichen Bauherrinnen und Bauherren hätten oftmals über ihre wirtschaftlichen Interessen hinaus Verantwortung für die bauhistorischen Zeugnisse übernommen und sicherten diese als ein Stück Thüringer Geschichte für nachfolgende Generationen, so Beer.

Vereine, Unternehmen und Privatleute ausgezeichnet

Jeweils 7500 Euro gehen an den Heimatverbund Schleusingen für den Einsatz bei der denkmalgerechten Sanierung des Tanzsaals „Zur grünen Aue“ und an den Förderverein Historischer Friedhof Buttstädt für die Rettung des Friedhofs.

Daneben wurden in der Kategorie Einzeldenkmal drei Projekte mit jeweils 5000 Euro ausgezeichnet, darunter die A.M. Immo-Invest GmbH, für die denkmalgerechten Sanierung der „Alten Parteischule“ in Erfurt. Ebenfalls 5000 Euro erhielt die Bürgerstiftung Park Hohenrode in der Kategorie Denkmalensemble für die Erhaltung und Wiederbelebung des Parks Hohenrode in Nordhausen. Weitere 5000 Euro Preisgeld gehen in der Kategorie Archäologische Denkmalpflege an Gustav Wolf aus Altenburg, der sich seit vielen Jahren als ehrenamtlicher Bodendenkmalpfleger engagiert.

Zudem wurden die Leistungen von Städten für Denkmalpflege anerkannt, diese sind allerdings undotiert. Ausgewählt wurden dafür die Stadt Ohrdruf für die Erhaltung des Schlosses Ehrenstein und die Stadt Ilmenau etwa für die Sanierung der Festhalle Ilmenau. Auch die Einsätze der Stadt Weimar bei der Sanierung des historischen Rathauses sowie der Stadt Mühlhausen etwa für die Sicherung der Ausmalung des Reichsstädtischen Archivs.

Seit 1994 lobt Thüringen zusammen mit der Sparkassen-Kulturstiftung Hessen-Thüringen jährlich den Denkmalschutzpreis für herausragende Leistungen sowie für den Einsatz beim Erhalt und der Bewahrung von Kulturgut aus. Seitdem sind laut Staatskanzlei 233 Preisträgerinnen und Preisträger ausgezeichnet worden.