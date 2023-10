Emden - Ein Binnenschiff ist am Donnerstagmittag im Emder Hafen aus zunächst unklarer Ursache beim Beladen am Südkai auseinandergebrochen und auf den Grund gesunken. Alle Besatzungsmitglieder konnten sich laut Angaben der Wasserschutzpolizei unverletzt an Land retten. Rettungsdienste und Feuerwehr seien vor Ort, hieß es. Laut einem Sprecher der Wasserschutzpolizei habe es ein lautes Knacken gegeben und dann sei das Schiff durchgebrochen. Die Feuerwehr habe nun Ölsperren errichtet, um das Austreten von Schadstoffen in den Hafen zu verhindern.

Anschließend sollte ein Großkran beauftragt werden, der das Schiff voraussichtlich im Laufe der nächsten Tage bergen sollte. Mitarbeiter gaben an, dass alle Beladungsvorschriften eingehalten worden seien. Die Ermittlungen dauerten an.