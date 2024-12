Sandersdorf-Brehna - Wegen einer Bombendrohung ist ein großes Einkaufszentrum zwischen Halle und Leipzig geräumt worden. Wie ein Sprecher der Polizeiinspektion Dessau-Roßlau mitteilte, ging am Vormittag eine Nachricht bei der Bundespolizei in Halle (Saale) ein, dass in dem Center in Sandersdorf-Brehna angeblich ein Sprengsatz deponiert worden sei.

In Absprache mit dem Center-Management sei das Einkaufszentrum evakuiert und der Parkplatz gesperrt worden. Ein Sprengstoffspürhund sei angefordert worden. Derzeit werde geprüft, ob es bei der Nachricht einen Zusammenhang mit anderen Fällen etwa in Sachsen gebe.