Dresden - Glück im Unglück hat ein einjähriges Mädchen in Dresden gehabt: Das Kind war am Samstagabend mit seiner Hand in einem Abflussrohr auf dem Balkon stecken geblieben. Versuche, das Kind zu befreien, waren gescheitert, sodass die Angehörigen die Einsatzkräfte verständigten, wie die Feuerwehr am Sonntag mitteilte. Gemeinsam mit der Mutter beruhigten diese zunächst das Mädchen und stabilisierten den Arm, während das Abflussrohr demontiert wurde. Mit einer gehörigen Portion Schmiermittel sei es gelungen, die Hand unversehrt aus dem Rohr zu befreien. Insgesamt waren 12 Einsatzkräfte beteiligt.