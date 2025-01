München - Leon Goretzka vom FC Bayern München muss nach seiner verletzungsbedingten Auswechslung im Bundesliga-Spiel gegen den SC Freiburg keine lange Pause befürchten. Nach Angaben des deutschen Fußball-Rekordmeisters hat der Mittelfeldspieler beim 2:1-Sieg eine Zerrung im linken, hinteren Oberschenkel erlitten. Goretzka werde „einige Tage pausieren“.

„Zum Glück ist meine Verletzung nichts Ernstes. Bald zurück“, schrieb der 29-Jährige selbst am Abend nach der Partie bei Instagram. Ob es für eine Rückkehr am kommenden Samstag gegen Holstein Kiel reicht, ist offen.

Pavlovic steht bereit

Ein Einsatz im letzten Champions-League-Vorrundenspiel am kommenden Mittwoch gegen Slovan Bratislava war für Goretzka wegen einer Gelb-Sperre ohnehin nicht infrage gekommen. Für ihn dürfte Aleksandar Pavlovic in der Startelf zum Einsatz kommen. João Palhinha steht nach auskurierter eigenen Verletzung als Alternative wieder zur Verfügung.

Trainer Vincent Kompany muss am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) am letzten Spieltag von Europas reformierter Fußball-Königsklasse nicht nur auf Goretzka verzichten. Wegen eines Muskelfaserrisses fällt auch Linksverteidiger Alphonso Davies aus. Gegen Freiburg bekam auch Innenverteidiger Dayot Upamecano wegen leichter muskulärer Probleme eine Pause. Als Vorsichtsmaßnahme, wie es hieß.

Engpass hinter Neuer

Hinter Torhüter Manuel Neuer haben die Münchner zum Abschluss der Vorrunde einen Engpass. Vertreter Daniel Peretz ist nach seiner im Training erlittenen Nierenquetschung noch nicht wieder zurück. Sven Ulreich, der auf der Bank beim 0:3 auswärts gegen Feyenoord Rotterdam die Rote Karte sah, fehlt gesperrt. U17-Weltmeister Max Schmitt dürfte als Reservist dabei sein.

Nach der Niederlage in den Niederlanden will der FC Bayern gegen den slowakischen Meister einen Sieg einfahren. Die direkte Qualifikation für das Achtelfinale durch einen Platz in den Top 8 ist für die Münchner kaum noch möglich. Das Starensemble von Coach Kompany hat sich auf zwei Playoff-Spiele im Februar eingestellt, in dem es sich das Achtelfinal-Ticket sichern will.