Nach einem vorsorglichen Eingriff am Herzen fehlt der frühere Bayern-Profi Noussair Mazraoui seinem Club Manchester United voraussichtlich mehrere Wochen. Besteht Grund zur Sorge?

Eingriff am Herzen bei Ex-Bayern-Verteidiger Mazraoui

Noussair Mazraoui muss nach einem Eingriff am Herzen einige Wochen pausieren.

Manchester - Der ehemalige Bayern-Profi Noussair Mazraoui wird seinem Verein Manchester United nach einem medizinischen Eingriff am Herzen voraussichtlich mehrere Wochen fehlen. Nach Angaben des Vereins handelt es sich dabei um einen vorsorglichen, kleineren Korrektureingriff, um eine relativ häufige Erkrankung zu beheben.

Verteidiger klagte über Herzrasen

Mazraoui war Anfang der Woche vorzeitig vom Training der marokkanischen Nationalmannschaft abgereist. Der 26-Jährige, der im Sommer vom FC Bayern München zu United gewechselt war, hatte zuvor über Herzrasen geklagt. Die United-Verantwortlichen erwarten, dass er wieder vollständig fit wird, hieß es.

Vollständige Genesung erwartet

Mazraoui hatte bereits Anfang 2023 eine Pause einlegen müssen, nachdem bei ihm eine Herzmuskelentzündung diagnostiziert worden war. Diese hatte er nach einer Covid-19-Infektion während der Fußball-Weltmeisterschaft 2022 erlitten. In der laufenden Saison stand der Abwehrspieler in allen sieben Premier-League-Spielen von Manchester United in der Startelf.