Trotz frostiger Temperaturen laufen die Züge im Norden wieder weitgehend planmäßig. Warum es dennoch weiter zu Einschränkungen im Regionalverkehr kommen kann.

Hannover - Die Deutsche Bahn hat wegen des Winterwetters vor allem mit Problemen bei Weichen zu kämpfen. „Bei Einschränkungen im Zugverkehr in den vergangenen Tagen waren im Norden vor allem eingeschneite oder vereiste Weichen ursächlich“, sagte eine Bahnsprecherin. Denn bei Extremfrost oder starken Schneeverwehungen kämen auch vorhandene Weichenheizungen an ihre Grenzen. Dann müsste Räumkräfte ausrücken und die Strecke per Hand wieder freimachen.

In Niedersachsen habe es zeitweise Beeinträchtigungen im Raum Braunschweig/Hannover gegeben. „Aktuell haben wir derzeit im Norden trotz des frostigen Wetters keine größeren Einschränkungen mehr“, so die Sprecherin. Wegen der Witterungsbedingungen könne es aber voraussichtlich bis zum Freitag (9. Januar) zu Verspätungen und (Teil-)Ausfällen im Regionalverkehr in Niedersachsen und Bremen kommen, schreibt die Bahn auf ihrer Internetseite.