Das Haus in Keutschen wurde bei dem Brand völlig zerstört, wie die Polizei mitteilte. (Symbol-Foto)

Hohenmölsen - Im Burgenlandkreis ist ein Einfamilienhaus nach einem Brand völlig zerstört. Im Hohenmölsener Ortsteil Keutschen hörten Anwohner am frühen Samstagmorgen einen Knall und bemerkten den Brand, wie die Polizei in Halle mitteilte. Ein 29-Jähriger, der sich allein im Haus befand, wurde in ein Krankenhaus gebracht. Er hatte Rauchgase eingeatmet. Die Feuerwehr löschte die Flammen. Die Polizei ermittelt nun zur Brandursache.