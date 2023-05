Georgenthal - In einem Einfamilienhaus in Georgenthal (Landkreis Gotha) ist am Samstagabend ein Feuer ausgebrochen. Die Bewohner waren nicht zu Hause, niemand wurde verletzt, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Anwohner aus der Straße im Ortsteil Petriroda hatten den Rauch bemerkt und die Feuerwehr alarmiert. Die Polizei vermutet einen technischen Defekt an einem Stromverteilerkasten als Ursache. Es entstand den Angaben zufolge ein Schaden von rund 50.000 Euro.