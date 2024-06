Einfamilienhaus brennt in Leipzig

Leipzig - Ein Einfamilienhaus hat am frühen Sonntagmorgen in Leipzig gebrannt. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts auf Brandstiftung. Verletzt wurde nach bisherigen Erkenntnissen niemand, wie die Polizei mitteilte. Die Feuerwehr löschte den Vollbrand, das Haus ist nicht mehr bewohnbar. Die Höhe des Sachschadens sowie die genaue Brandursache sind bislang nicht bekannt. Die Ermittlungen dauern an.