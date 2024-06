Ein Einfamilienhaus ist am Morgen bei Oranienburg in Flammen aufgegangen. Das Gebäude brannte vollständig ab. Der einzige Bewohner erlitt leichte Verletzungen. Der Schaden ist groß.

Oranienburg - Ein Haus in Oranienburg nördlich von Berlin ist am Freitagmorgen abgebrannt. Ein 79-jähriger Bewohner wurde dabei leicht verletzt, wie die Polizei mitteilte. Nach ersten Erkenntnissen ging das Einfamilienhaus in der Rosengasse am frühen Morgen in Flammen auf. Alarmierte Feuerwehrleute löschten den Brand bis zum frühen Vormittag. Dabei rissen die Einsatzkräfte den Dachstuhl des Gebäudes ab. Andere Bewohner sollen sich nicht im Haus befunden haben. Die Polizei schätzt den Schaden auf 100 000 Euro.