Zehdenick - Einer von zwei vermissten jungen Männern ist tot im Großen Wentowsee bei Zehdenick gefunden worden. Ein Polizeisprecher sagte am Mittwoch: „Augenscheinlich handelt es sich um einen der beiden Vermissten.“ Das habe die Feuerwehr zunächst angegeben. Die B.Z. hatte zuvor darüber berichtet. Die Bergungsarbeiten liefen noch, hieß es. Der andere junge Mann werde weiter vermisst. Die Einsatzkräfte hatten zuletzt mit Wasserspürhunden und Tauchern nach ihnen gesucht. Am vergangenen Donnerstag hatten beide Männer mit Freunden gefeiert. Die Polizei vermutet, dass sie in der Nacht auf Freitag in den See gegangen sind.