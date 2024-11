Die Ausstellung „Dem Himmel so nah. Wolken und Horizonte in der Kunst“ in der Kunsthalle Emden wird von der Stiftung Niedersachsen mit 50.000 Euro gefördert. (Archivfoto)

Hannover - 46 Kulturprojekte können sich über eine Förderung freuen. Die Stiftung Niedersachsen hat in ihrer letzten Sitzung in diesem Jahr Fördermittel in Höhe von einer Million Euro vergeben. Die einzelnen Beträge liegen zwischen 6.000 Euro und 85.000 Euro und sollen verschiedene Kulturprojekte unterstützen.

Zum Beispiel soll die Vernetzung der niedersächsischen Figurentheaterszene gefördert werden. „Die Puppenspielkunst ist eine besondere Kunstform, die niedrigschwellig Zugänge zu herausfordernden Themen für Jung und Alt schaffen kann“, sagte Gunter Dunkel, Präsident der Stiftung Niedersachsen. Der Verein Theater der Nacht erhält 28.000 Euro für ein internationales Figurentheatertreffen vom 15. bis 24. August 2025 in Northeim.

Weitere 18.000 Euro gehen an den Landesverband der Freien Klassik-Szene Niedersachsen für das 24-stündige Klassik-Event „hell:wach - Ein Konzert für Niedersachsen“. In Kooperation mit dem Musikland Niedersachsen, der LAG Jazz und dem Netzwerk QENEM sollen an fünf Orten im Kulturdreieck Hannover im 20-Minuten-Takt klassische Musik, Jazz und elektronische Klänge präsentiert werden. Die Ausstellung „Dem Himmel so nah. Wolken und Horizonte in der Kunst“ wird ab dem 24. Mai 2025 in der Kunsthalle Emden gezeigt und mit 50.000 Euro gefördert.

Ziel der Stiftung Niedersachsen ist es nach eigenen Angaben seit mehr als 35 Jahren, die kulturelle Vielfalt in Niedersachsen zu stärken. Jährlich werden rund 200 Projekte gefördert.