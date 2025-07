Eine Gruppe unbekannter Täter ist in das Vereinsgebäude des SV Babelsberg 03 im Fußballstadion in Potsdam-Babelsberg eingebrochen. (Archivbild)

Potsdam - Mehrere unbekannte Täter sind in der Nacht in Potsdam-Babelsberg in das Fußballstadion und Räume des SV Babelsberg 03 eingebrochen. Sie attackierten dort ein Vereinsmitglied, das aber unverletzt blieb. Der Fußballclub sprach auf der Plattform Bluesky von einem immensen Schaden. Die Täter seien in das Hauptgebäude des Vereins eingebrochen.

Wie die Polizei mitteilte, stießen die Einbrecher in den Räumen des SV Babelsberg 03 wohl zufällig auf einen 59-Jährigen, der dort schlief. Sie hielten den Mann gewaltsam fest und stahlen unter anderem persönliche Gegenstände. Das Vereinsmitglied sei unverletzt geblieben und habe die Polizei in den frühen Morgenstunden gerufen.

„Das Diebesgut ist noch nicht abschließend bekannt“, teilte die Polizei weiter mit. Nähere Angaben auch zu den Schäden machte ein Sprecher mit Verweis auf die laufenden Ermittlungen nicht. Die Täter flüchteten.

Fußballverein: Niederträchtiger Angriff

Der Fußballverein schrieb bei Bluesky zu dem Angriff der Einbrecher: „Der Mitarbeiter musste nicht ins Krankenhaus, psychische und seelische Schäden sind aber nicht auszuschließen. Wir stehen fest an der Seite des Betroffenen und wünschen ihm rasche Erholung von dem niederträchtigen Angriff!“

Das Stadion sei inzwischen wieder vollumfänglich gesichert, hieß es. „Die Angreifer haben jedoch einen immensen Schaden angerichtet, den wir schnellstmöglich beseitigen werden“, so der Verein. Auch Bargeld sei mitgenommen worden, sagte ein Vorstandsmitglied der dpa. Die Polizei ermittelt wegen Raubes und Freiheitsberaubung.