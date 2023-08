Einbruch in Postbank-Filiale in Berlin-Gesundbrunnen

Berlin - In eine Postbank-Filiale in Berlin-Gesundbrunnen ist in der Nacht zu Sonntag eingebrochen worden. Der oder die Täter brachen mehrere Türen und einen Geldschrank auf und stahlen Bargeld, wie die Polizei am Montag mitteilte. Über die Höhe der Beute gab die Polizei keine Auskunft.

Bei der Tat in der Badstraße sollen die Einbrecher laut einem Zeitungsbericht ein gestohlenes High-Tech-Spreizgerät der Feuerwehr eingesetzt haben. Das schrieb die „B.Z.“, die Polizei wollte den Bericht nicht bestätigen. Aus den vergangenen Jahren sind zahlreiche Fälle bekannt, bei denen diese Hydraulik-Spreiz- und Schneidegeräte gezielt von Kriminellen bei der Feuerwehr gestohlen wurden, um sie bei Einbrüchen einzusetzen. So gingen auch die Täter aus dem Berliner Clan bei dem Einbruch in das Dresdner Museum vor.

Der Filialleiter der Berliner Postbank erhielt in der Nacht zu Sonntag gegen 3.00 Uhr eine Mitteilung über eine technische Störung. Um 13.00 Uhr am Sonntag stellte er dann den Einbruch fest. Die Kriminalpolizei sicherte am Tatort zahlreiche Spuren.