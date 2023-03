Potsdam - In der Nähe der Privatwohnung von Bundeskanzler Olaf Scholz in Potsdam hat es einen Einbruch gegeben. Wie das Nachrichtenmagazin „Spiegel“ am Montag unter Berufung auf Sicherheitskreise berichtete, drang der Täter in den Gebäudekomplex in der Potsdamer Innenstadt ein, in dem auch der SPD-Politiker lebt. Scholz habe sich zum Zeitpunkt des Einbruchs bei der Sitzung des Koalitionsausschusses im Kanzleramt aufgehalten. Die Polizei bestätigte lediglich, dass es in „unmittelbarer Wohnortnähe“ zu Scholz einen Einbruch gegeben habe. Die Wohnung des Kanzlers sei nicht betroffen. Nach ersten Erkenntnisse gehe man nicht davon aus, dass sich der Einbruch gezielt gegen Scholz gerichtet habe, sagte eine Polizeisprecherin.

Demnach bemerkten Anwohner den Einbruch und verständigten die Polizei. Beim Eintreffen der Ermittler sei der Einbrecher jedoch bereits verschwunden, sagte die Sprecherin. Aufnahmen von Sicherheitskameras hätten gezeigt, dass der Täter eine Halloween-Maske getragen habe.