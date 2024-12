Weida - Einbrecher haben in Weida (Landkreis Greiz) eher kleine Beute gemacht. Die unbekannten Täter drangen am Freitag in ein Mehrfamilienhaus ein und schlugen dort die Scheibe einer Wohnungstür kaputt, wie die Polizei mitteilte. In der Wohnung nahmen sie eine Damenjacke mit - und Wurst. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.