Niewitz - Unbekannte Einbrecher haben in einem Einfamilienhaus in Niewitz (Dahme-Spreewald) den 23-jährigen Sohn des Eigentümers in seinem Zimmer eingesperrt. Anschließend hätten die Einbrecher am Freitag mehrere Zimmer und Schränke nach Diebesgut durchsucht und seien dann geflüchtet, berichtete die Polizei am Sonntag. Noch vor dem Eintreffen der alarmierten Polizei konnte der später zurückgekehrte Vater seinen Sohn befreien. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.