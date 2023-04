Berlin - Die Polizei hat in einem Kaufhaus am Hermannplatz einen betrunkenen Einbrecher erwischt, der sich mit einem Koffer voller Kleidung aus dem Staub machen wollte. Der 43-Jährige soll die Sachen in der Nacht zu Donnerstag in dem Kaufhaus im Ortsteil Kreuzberg zusammengesammelt und in dem Koffer verstaut haben, wie die Polizei mitteilte. Da er allerdings den Alarm auslöste, kam er mit seiner Beute nicht weit. Der Sicherheitsdienst rief die Polizei, die den Verdächtigen festnahm. Die Kriminalpolizei ermittelt.