Prenzlau - Diebe haben es vermutlich bei winterlichem Wetter in der Uckermark auf eine Rodelpartie abgesehen. In Prenzlau brachen sie eine Tür und ein Schloss in einem Keller auf, wie die Polizei in Brandenburg am Dienstag bei der Plattform X schrieb. Sie stahlen einen Schlitten und konnten damit unerkannt verschwinden. Das winterliche Diebesgut ist nun ein Fall für die Kriminalpolizei, wie die Polizeidirektion Ost weiter mitteilte.