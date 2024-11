Zwei Männer brechen in Berlin-Marzahn über den Balkon in eine Wohnung ein und werden dabei beobachtet. Bei einem von ihnen gelingt den Beamten die Festnahme.

Berlin - Einen Wohnungseinbrecher haben Polizeibeamte in Berlin-Marzahn auf frischer Tat gefasst. Der 39-Jährige wurde festgenommen, wie die Polizei mitteilte. Seinem Komplizen gelang die Flucht. Die zwei Verdächtigen waren beobachtet worden, als sie am Samstagabend über den Balkon eines Hauses im Murtzaner Ring in eine Wohnung im Hochparterre eindrangen. Die alarmierten Einsatzkräfte ergriffen den 39-Jährigen in einem Gebüsch unterhalb des Balkons, der dort die Gegenstände entgegennahm, die ihm sein Kumpan in der Wohnung reichte. Er habe bei der Festnahme Widerstand geleistet, hieß es.