Ein Mieter bricht zu einer längeren beruflichen Reise auf. Als er zurückkehrt, stellt er fest, dass Fremde in seiner Wohnung gehaust haben. Und nicht nur das.

Bremerhaven - Während der Dienstreise eines Mieters haben noch unbekannte Einbrecher einige Tage in seiner Wohnung gelebt – und sie verwüstet zurückgelassen. Es war unordentlich, Essensreste waren verteilt, ein Bett wirkte benutzt und es fehlten einige Elektrogeräte und Kleidungsstücke, wie die Polizei mitteilte.

Der Mann war den Angaben zufolge Anfang September zu der längeren Reise aufgebrochen. Bei seiner Rückkehr stellte er fest, dass das Schloss ausgetauscht worden war. Der Tatzeitraum lässt sich demnach auf die Zeit vom 10. bis 25. September eingrenzen.

Weil die Wohnungstür offenbar längere Zeit offen gestanden hatte und der Mieter nicht erreichbar war, hatte die Wohnungsgesellschaft das Schloss Ende September austauschen lassen. Dabei wurde der Einbruch allerdings nicht bemerkt, wie die Polizei weiter mitteilte. Die Ermittlungen dauern an.