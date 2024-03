Bremen - Nach einem Einbruch in ein Juweliergeschäft sind zwei Räuber in Bremen über mehrere Hausdächer und durch die Wohnung einer Anwohnerin geflüchtet. Die beiden Einbrecher hatten zunächst am Montagmorgen im Steintorviertel ein vergittertes Fenster des Juweliers aufgebrochen und dann in dem Geschäft Silberschmuck gestohlen, wie die Polizei mitteilte. Bei dem Einbruch wurden sie demnach vermutlich gestört, wodurch war vorerst nicht bekannt. Die Einbrecher ließen ihr Werkzeug zurück und flüchteten über mehrere Dächer.

Auf ihrer Flucht hangelten sich die Diebe nach Angaben der Polizei schließlich von dem Dach eines Mehrparteienhauses auf einen Balkon. Dort klopften die Einbrecher an die Tür einer 41 Jahre alten Bewohnerin. „Die Männer gaben sich ihr gegenüber als Dachdecker aus, die sich ausgesperrt hatten“, teilten die Ermittler mit. Die Frau ließ die Männer durch ihre Wohnung. Danach verschwanden sie.

Mit wie viel Schmuck die Einbrecher entkamen, war zunächst nicht bekannt. Die Polizei sucht nun nach den Männern und bittet mögliche Zeugen um Hinweise.