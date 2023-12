Einbrecher fahren in Tegel mit Auto in Juweliergeschäft

Berlin - Einbrecher sind am Morgen des zweiten Weihnachtsfeiertags in Berlin-Tegel mit einem Auto in ein Juweliergeschäft gefahren, um es auszurauben. Ersten Erkenntnissen zufolge sollen die Täter Schmuck aus der Auslage entwendet haben, wie die Polizei mitteilte.

Demnach fuhren die Einbrecher gegen 5.00 Uhr mit dem Auto in das Schaufenster des Ladens in der Berliner Straße. Nach dem Raub gelang ihnen die Flucht. Die Polizei ermittelt wegen schweren Diebstahls. Weitere Details, auch zur Höhe der Beute, wurden zunächst nicht mitgeteilt. Laut eines dpa-Reporters vor Ort waren am Morgen Kriminaltechniker und die Feuerwehr am Tatort neben der U-Bahn-Station Alt-Tegel im Einsatz.

Die Tat erinnert an den Blitzüberfall nahe dem Berliner Prachtboulevard Kurfürstendamm im Januar 2019. Zwei Maskierte fuhren mit einem Auto ins Schaufenster eines Juweliers und erbeuteten Uhren und Schmuck. Sie waren mehrfach gegen die Schaufensterscheibe des Geschäfts gefahren, um hineinzukommen.

Im Juni 2023 durchbrachen Täter in einem Einkaufszentrum in Lichtenberg gleich zwei Eingänge mit der Wucht ihres Autos, um Schmuck aus einem Juweliergeschäft zu stehlen. Im November fuhren Unbekannte mit einem Auto in Berlin-Steglitz durch die verschlossene Tür eines Juweliers. Sie zerschlugen mehrere Vitrinen in dem Geschäft und entwendeten Schmuck.