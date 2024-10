Halle - In Halle hat die Polizei zwei Einbrecher gestellt - in einem beschleunigten Verfahren wurden sie noch am selben Tag zu Geldstrafen verurteilt. Ein Zeuge informierte die Beamten in der Nacht über den laufenden Einbruch in ein Ladengeschäft, wie das Polizeirevier Halle mitteilte. Wenig entfernt seien die beiden Männer mit Einbruchwerkzeugen erwischt worden.

Die Staatsanwaltschaft Halle beantragte beim Amtsgericht das beschleunigte Verfahren, und so folgte die Strafe für das Duo sprichwörtlich auf dem Fuß. Der zuständige Richter verurteilte die 36- und 43-Jährigen zu Geldstrafen im oberen vierstelligen Eurobereich.