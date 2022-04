Washington, D.C./DUR/jsp - US-Rapper Goonew, mit bürgerlichem Namen Markelle Morrow, wurde vergangenen Monat bei einem Raubüberfall in Maryland erschossen. Er wurde gerade einmal 24 Jahre alt. Einige Wochen nach seinem Tod fand nun die Trauerfeier statt, die eine große Überraschung bereit hielt.

Ungewöhnliche Location: Trauerfeier von Rapper Goonew findet in Nachtclub statt

Die präparierte Leiche des Rappers stand komplett bekleidet und mit einer Krone versehen auf der Bühne seiner eigenen Trauerfeier. In den sozialen Medien verbreiteten sich die Bilder der kuriosen Szenen rasant und lösten heftige Kontroversen aus. Für die Familie des toten Rappers hagelte es negative Kritik.

Mittlerweile hat sich die Familie von Markelle Morrow selbst zu den Geschehnissen geäußert. Sie stehen hinter der Entscheidung, den verstorbenen Musiker auf diese Weise verabschiedet zu haben. Gegenüber dem Nachrichtensender WTTG sagte die Mutter, dass ihr Sohn es genau so gewollt hätte.

Fans konnten für die Trauerfeier Tickets kaufen

Für 40 US-Dollar konnten Goonew-Fans ein Ticket für die Trauerfeier kaufen, die in dem Nachtclub "Bliss" in der US-amerikanischen Hauptstadt stattfand. Auf die vielen negativen Kommentare reagierten die Betreiber des Clubs mit einem Post auf Instagram und entschuldigten sich: "Bliss wurde nie darüber in Kenntniss gesetzt, was passieren würde."