Meerane/Zwickau - Bei der Auffahrt auf einen Parkplatz ist ein Autofahrer im westsächsischen Meerane (Landkreis Zwickau) gegen einen dort abgestellten Wagen gestoßen. Dabei verletzte sich der 70-Jährige und wurde in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei in Zwickau mitteilte. Durch den Unfall am Dienstagmittag entstand ein Schaden von etwa 20.000 Euro. Wie genau es zu dem Zusammenstoß kam, war zunächst noch unklar.