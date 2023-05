Am späten Abend erschüttert eine Explosion ein Mehrfamilienhaus in Lüneburg. Fensterscheiben gehen zu Bruch, eine Wohnung steht in Flammen, Einsatzkräfte kämpfen gegen das Feuer - und finden eine Leiche.

Lüneburg - Bei einer Explosion in einem Lüneburger Mehrfamilienhaus ist ein Mensch ums Leben gekommen. Insgesamt 23 Bewohner wurden verletzt, zwei von ihnen schwer, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Bei dem Toten handelt es sich vermutlich um einen 34-jährigen Mann - seine Leiche wurde in der Wohnung gefunden, in der es zu der Detonation gekommen war. Zunächst war der Mann nicht identifiziert, vieles spreche aber dafür, dass es sich um den 34-Jährigen handele, sagte ein Polizeisprecher

Auch die Ursache der Explosion war zunächst noch unklar. Die Ermittler seien in dem Haus und versuchten, die Hintergründe zu klären, sagte der Sprecher. Nachbarn hätten kurz vor der Explosion Gasgeruch wahrgenommen. Hinweise auf ein politisches Motiv und einen Anschlag gebe es nicht.

Am späten Mittwochabend wurde das Wohnhaus, in dem mehr als 80 Menschen leben, von der Explosion in einer Wohnung im zweiten Obergeschoss erschüttert. Das betreffende Zimmer wurde nach Angaben des Sprechers verwüstet, die Tür flog aus den Angeln und mehrere Fensterscheiben auch in anderen Wohnungen gingen zu Bruch. Außerdem brach ein Feuer aus.

Polizei, Rettungsdienst und die Lüneburger Feuerwehr waren mit über 100 Einsatzkräften am Brandort und retteten mehrere Menschen aus dem Mehrfamilienhaus. Die Wohnung, in der es zu der Explosion gekommen war, stand in Flammen - dort fanden die Einsatzkräfte auch die Leiche. Die Feuerwehr verhinderte ein weiteres Ausbreiten des Feuers und löschte schließlich den Brand. Die Ermittlungen zur Identität des Toten sowie zu den Hintergründen dauern an.

Der Gebäudekomplex ist nach Polizeiangaben wegen der Schäden teils nicht mehr bewohnbar. Sechs der Bewohner kamen in Notunterkünfte. Die Polizei schätzte den Schaden auf rund 100.000 Euro.