Washington/Kansas City - Bei den Schüssen am Rande einer Parade zu Ehren der amerikanischen Footballmannschaft Kansas City Chiefs sind nach Polizeiangaben mehr als 20 Menschen verletzt worden. Das sagte Polizeichefin Stacey Graves bei einer Pressekonferenz in Kansas City im US-Bundesstaat Missouri. Es handele sich dabei ausschließlich um Schusswaffenverletzungen. Die Zahl weiterer Verletzter werde noch ermittelt. Nach Angaben der Feuerwehr sind mehrere Schwerverletzte darunter. Bei dem Vorfall kam laut Polizei mindestens eine Person ums Leben. Graves sagte, drei Menschen seien festgenommen worden. Zuvor war lediglich von zwei Festnahmen die Rede gewesen. Graves betonte, die Hintergründe der Tat seien noch unklar. „Momentan haben wir kein Motiv.“

Alle Spieler, Trainer und Mitarbeiter der Kansas City Chiefs seien in Sicherheit, sagte der Bürgermeister von Kansas City, Quinton Lucas. Den offiziellen Angaben nach fielen die Schüsse in der Nähe des Bahnhofs nahe einem Parkhaus. Ob die Tat mit der Siegesparade in Verbindung stand, war unklar. Auf TV-Bildern war zu sehen, wie das Gelände der Veranstaltung evakuiert wurde. Bei der großen Parade feierten die Kansas City Chiefs ihren vierten Super-Bowl-Titel.

„Die Ermittlungen haben gerade erst begonnen. Und wir arbeiten daran, alle umliegenden Gebiete und Geschäfte zu räumen“, sagte Graves. Details zu den festgenommenen Verdächtigen nannte sie nicht. Die Polizei geht davon aus, dass unter den Verletzten keine Kinder sind.

Mahomes: „Ich bete für Kansas City“

Der Star-Quarterback Patrick Mahomes und sein Team waren bei der Parade von Tausenden Fans entlang der drei Kilometer langen Strecke durch Kansas City bejubelt worden. Spieler und Trainer waren mit einem roten Doppeldeckerbus unterwegs. Da viele Schulen für den Tag geschlossen blieben, waren auch zahlreiche Kinder unter den Fans. „Ich bete für Kansas City“, schrieb Mahomes von den Kansas City Chiefs bei X (vormals Twitter).

Die Kansas City Chiefs hatten am Sonntag in Las Vegas im Finale der National Football League die San Francisco 49ers nach Verlängerung mit 25:22 bezwungen. Die Chiefs hatten die sogenannte Vince Lombardi Trophy zuvor bereits 1970, 2020 und 2023 gewonnen. Superstar Taylor Swift begleitete ihren Freund Travis Kelce, anders als am Sonntag, Medien zufolge nicht bei der Parade und den Siegesreden in Kansas City.