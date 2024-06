Bismark - Ein betrunkener Fahrer ist in der Altmark mit seinem Auto frontal mit einem entgegenkommenden Fahrzeug zusammengestoßen - an dessen Steuer starb ein 82-Jähriger, drei weitere Insassen wurden schwer verletzt.

Der 62 Jahre alte Fahrer war am Samstagabend mit seinem Wagen von der Landesstraße 28 zwischen Bismark und Holzhausen abgekommen, überfuhr zwei Leitpfosten und geriet auf die Gegenfahrbahn, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Bei dem 62-Jährigen sei ein Atemalkoholwert von 1,83 Promille festgestellt worden.

Nach dem Zusammenstoß wurden beide Wagen in Straßengräben geschleudert. Während der 62-Jährige leicht verletzt wurde, wurden im anderen Auto vier Personen eingeklemmt. Der 82 Jahre alte Fahrer starb an der Unfallstelle, weitere Personen im Alter von 81, 52 und 49 wurden in Krankenhäuser gebracht.